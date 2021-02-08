Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı Belediyesi, bin çocuğa kayak eğitimi projesi başlattı

Ağrı Belediyesi, bin çocuğa kayak eğitimi projesi başlattı

açıklama

( AĞRI ) - AĞRI

Öğrenciler 


- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kayak yapma fırsatı olmayan çocuklar için Küpkıran Kayak Tesisi işletmesi ile yaptıkları işbirliği ile bin çocuğa kayak eğitimi vereceklerini söyledi.

Başkan Sayan, "İlimizin kayak konusunda uzman hocası Ali Yılmaz kardeşimiz ile birlikte, Küpkıran Kayak Tesisi işletmeciliği yapıyor aynı zamanda, Ağrı'da bin çocuğa kayak öğreteceğiz. Kayak tesisinde bu öğrencilerimiz en kısa zamanda kayak öğreneceklerdir. Belediyemiz ve kayak tesisi işletmesi, Ali Yılmaz kardeşimiz ile yaptığımız protokol gereği 1000 tane Ağrılı çocuğumuza, kardeşimize kayak eğitimi başlamıştır. Hayırlı olsun. "ifadelerini kullandı. Yapılacak proje ile birlikte belirlenecek olan bin çocuk kursun başlamasıyla kayak kıyafetleri, kayak malzemelerine kavuşacaklar. (MG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı