Ağrı Belediyesi, bin çocuğa kayak eğitimi projesi başlattı



- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kayak yapma fırsatı olmayan çocuklar için Küpkıran Kayak Tesisi işletmesi ile yaptıkları işbirliği ile bin çocuğa kayak eğitimi vereceklerini söyledi.



Başkan Sayan, "İlimizin kayak konusunda uzman hocası Ali Yılmaz kardeşimiz ile birlikte, Küpkıran Kayak Tesisi işletmeciliği yapıyor aynı zamanda, Ağrı'da bin çocuğa kayak öğreteceğiz. Kayak tesisinde bu öğrencilerimiz en kısa zamanda kayak öğreneceklerdir. Belediyemiz ve kayak tesisi işletmesi, Ali Yılmaz kardeşimiz ile yaptığımız protokol gereği 1000 tane Ağrılı çocuğumuza, kardeşimize kayak eğitimi başlamıştır. Hayırlı olsun. "ifadelerini kullandı. Yapılacak proje ile birlikte belirlenecek olan bin çocuk kursun başlamasıyla kayak kıyafetleri, kayak malzemelerine kavuşacaklar. (MG-



loading...