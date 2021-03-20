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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldız: “Sırf AK Parti’li oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar'

Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldız: “Sırf AK Parti’li oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar'

araçların yanması

Sosyal Medya Gözyaşı Terör Örgütü Kervan 

-detay görüntüler
-sosyal medya paylaşımı

( AĞRI ) Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldız: “Sırf AK Parti’li oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar" AĞRI

- Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, AK Parti’li oldukları için vatandaşların araçlarının yakıldığını iddia ederek, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı’nın merkeze bağlı Fatih Mahallesinde bulunan vatandaşlara ait araçların AK Parti’li oldukları için yakıldığını iddia ederek görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.Yıldız, Kürtler’in sözde savunucuları olduğunu iddia edenlerin Kürtler’e acı ve gözyaşından başka bir şey vermediğini söyleyerek şu notu düştü:“Ağrı Fatih Mahallemizde AK davaya inanan kardeşimizin araçlarını yakan alçaklar. Siz Kürtlere acı ve gözyaşından başka bir şey vermediniz. Kürtlerin nezdinde taşeron, alçak bir terör örgütünden başka zerre-i miskal bir değeriniz yok. Alçak ihanet şebekeleri (sözüm ona Kürtlerin savunucuları) dün akşam sırf AK Parti’li oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar. Allah’ın izniyle bu kervan hemşerilerimizin desteği ile yürüyecek. Taşeron terör örgütünün tüm alçak ve hain çabaları boşa çıkacak”.
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