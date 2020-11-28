AĞRI - Ağrı'nın bir yanı kar, bir yanı da sonbahar
- Kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların havadan görüntüleri - Yüksek rakımlı dağ köylerindeki kar örtüsü - Çobanların dağlarda küçükbaş hayvanları otlatması - Çobanlardan Muzaffer Kulaksız ile röportaj - Ovada henüz kar düşmeyen köylerde gençlerin futbol oynaması - Gençlerden Bayram Taşdan ile röportaj Ağrı 'nın bir yanı kar, bir yanı da sonbaharAĞRI (AA) - Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Ağrı 'da, ovalarda sonbahar, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar esareti yaşanıyor.Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü yörede, yüksek kesimlerde bulunan bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı.Düşük rakımda bulunan yerleşim yerlerinde ise çobanlar ovada hayvanları otlattı, çocuklar da güzel havayı fırsat bilerek top oynadı.Hayvanlarını ovada otlatan çobanlardan Muzaffer Kulaksız, AA muhabirine, bölgede havaların soğuduğunu ve gün boyunca tarlalarda küçükbaş hayvanları otlattıklarını söyledi.
Bölgede iki mevsimin bir arada yaşandığını ifade eden Kulaksız, "Havalar çok sert olduğu için soğuk oluyor. Dağlar karla kaplı, Kar yağıncaya kadar hayvanlarımızı otlatıyoruz. Kışın da ahırda besliyoruz." diye konuştu. Köydeki gençlerden Bayram Taştan da güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarıyla futbol oynayıp güzel vakit geçirdiklerini anlattı.
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