--Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ile yapılan röportaj

--Kuyumcu Vahdettin Turan ile yapılan röportaj

--Vatandaş Nafiz Şanlı ile yapılan röportaj



( AĞRI ) - Ağrı’da altın rezervinin bulunması Ağrılıları heyecanlandırdı AĞRI



- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın, “Ağrı'da ciddi bir altın rezervi bulduk” açıklaması Ağrılı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından yapılan açıklamayı değerlendiren Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan, haber karşısında Ağrı iş dünyası olarak oldukça heyecanlandıklarını ifade etti.

‘Ağrı’nın ekonomik iklim havasını değiştirecektir ’ Alpaslan, altın rezervinin bulunmasının ardından kente yapılacak yatırımların hem ülke hem de bölge ekonomisini canlandıracağını kaydederek : “ TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan bu müjdeli haber Ağrılıları ciddi anlamda sevindirdi. Biz geçmişte her ne kadar Ağrı'nın Diyadin ilçesinde altın rezervlerinin olduğunu bilsek de bu kadar güçlü altın rezervlerinin olduğunu bilmiyorduk. Bu haber bizleri çok sevindirdi. Bulunan altın rezervi, Ağrı'nın ekonomik iklim havasını değiştirecektir. 400-500 kişiye istihdam olanağı sağlayacak. İstihdam edilecek kişilerin Ağrı halkından seçilmesi durumunda daha çok mutlu olacağız. Bu yeraltı kaynaklarımızı, altın rezervlerimizi ve termal sularımızı turizm amaçlı kullandığımız zaman Ağrı ve 7 ilçesinin havası değişecektir. Belki bazı eksiklikler yaşıyoruz ama bu ekonomik kaynaklarla insanlarımız güçlenecek, ekonomik durumları iyi olacak ve bölgede ciddi yatırımlar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yapacağına göre bulunan altın rezervinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın konu ile ilgili açıklama yapacağını duyduğumuz zaman sevinçten uyuyamadık. Çalışacak insanlarımızın teknik personel dışında tamamının Ağrılı olması lazım. Hatta şöyle bir talebimiz var: ‘Gönül ister ki bu rezervler Ağrı'da işlendikten sonra Türkiye'ye yayılsın. Böyle bir durum Ağrı'ya farklı bir hava kazandıracaktır. Yer altındaki kaynaklarımızı yeryüzüne çıkaramadık maalesef ama bundan sonra yeryüzüne çıktıktan sonra bu kaynaklardan herkes faydalanacaktır. Buradan iş dünyası da faydalanacak çalışan insanlarımız da faydalanacak. Yani biz bu pastanın her eve girebileceğini düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı. ‘Ağrı’daki işsizlik oranlarında azalma yaşanacaktır’ Bulunan yeraltı kaynağının bulunmaz bir nimet olduğunu dile getiren Ağrılı kuyumcu esnaflarından Vahdettin Turan, “Ağrı'nın gelişmesi, memleketimizin gelişmesi ve işsiz insanlar için bu haber bulunmaz bir nimettir. Ağrı ili için mükemmel bir gelişme olur. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladığı zaman Ağrı’daki işsizlik oranlarında da azalma yaşanacak. Ağrı'nın potansiyeli artacak. Bu gerçekleşirse bulunmaz bir kaynak olur.” dedi.

“Ağrı’ya büyük bir katkısı olacaktır” Altın rezervinin Ağrı’da bulunmasının Ağrı’ya ve Türkiye’ye büyük katkılar sunacağını belirten Ağrılı vatandaş Nafiz Şanlı ise, “ Böyle bir yer altı kaynağının bulunmasının Ağrı'ya mutlaka bir katkısı olacaktır. Getirisi mutlaka olacaktır. Tabi ki asıl getirisi Türkiye'ye olacaktır ama Ağrı’ya da büyük bir katkısı olacaktır. Kırsal bölgelerde birçok kişinin iş sahibi olması mükemmel olur. Yeraltı kaynaklarımız birer birer çıkıyor. Doğalgazımız çıkıyor. İnşallah buna petrol rezervi de eklenecektir. Allah'ın izniyle Türkiye çok güzel bir duruma gelecektir.” şeklinde konuştu.

(SA-AT)



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