Ağlayan çocuğa polislerden sürpriz

-çocuğa sürpriz yapan polisler

-ziyaret

-pasta kesmeleri

-ekip aracına bindirilmesi

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA )- Minik çocuğun ağlama videosu polisi harekete geçirdi- Polisler çocuğu ekip aracına bindirip anons çektirdi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 5 yaşındaki bir çocuğu polislere olan sevgisini ağlayarak yansıttığı video üzerine harekete geçen ekipler, çocuğa evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Ahmet Bahadır Kurt, polislere olan sevgisi ağlayarak dile getirdi. O anları videoya çeken bir yakını başka bir ilde yaşayan polis akrabasına gönderdi. Videoyu gören polis memuru, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdi. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, polis ekiplerine talimat vererek çocuğu ziyaret edip çeşitli hediyeler vermelerini istedi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocuğa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çocuğun yaşadığı eve giden ekipler, polis kıyafeti, satranç takımı ve Türk Bayrağı hediye ederek, pasta kestirdi. Çocukla birlikte pasta kesen polisler, ekip aracına bindirip anons yaptırdı.



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