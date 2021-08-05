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Ağır yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağır yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Ağır yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarlaya inen ambulans helikopter

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-Helikoptere yaralanın sedye ile taşınması
-Helikopterin Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumuna inmesi
-Yaralanın sedyeye alınarak ambulansa alınması
-112 ambulansı ile kadının hastaneye sevk edilmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kazada ağır yaralanan kadın ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Baydarlı Beldesinde meydana geldi. Abdullah Y. idaresinde minibüs geri manevra yaparken arka tarafında bulunan kadını fark etmedi. Minibüsün çarptığı 90 yaşındaki Ayşe Yıldız başından ağır yaralandı. Kafa travması geçiren yaşlı kadının Tokat’a kısa sürede yetirilmesi için ambulans helikopterle sevkine karar verildi.
Sivas’tan havalanan helikopter Baydarlı Beldesinde tarlaya iniş yaptı. Yaşlı kadın 112 ambulansından sedye ile helikoptere alındı. Ambulans helikopter Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumuna iniş yaptı. Yaralı kadın burada bekletilen ambulansa sedye ile alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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