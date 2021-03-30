Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, hasar gören yandaki bina mühürlendi

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, hasar gören yandaki bina mühürlendi

-Yıkılan binadan ve hasar gören binadan detay görüntüler

Deprem Güvenlik Önlemi Hasar Tespit Zabıta Hasarlı Bina 

--Olay yerinden drone çalışması
--ARŞİV-

( İZMİR -DRONE) İZMİR

- İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki 4 katlı binaya zarar verdi. Hasar gören apartman zabıta ekiplerince mühürlendi. İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yıkımına geçen hafta başlanan Dostluk Sitesi'ndeki bir blokta çalışmalar dün de devam etmişti. Ekipler yıkım öncesi yan tarafta bulunan Nafi Cemal Apartman sakinlerinin tedbir amaçlı binayı boşaltmasını istemiş, yıkımına başlanılan 8 katlı bina çalışma esnasında büyük bir gürültüyle çökmüş ve yan tarafta bulunan binaya zarar vermişti. Yaşanan olayın ardından hasar gören apartmanın giriş kapısına zabıta tarafından mühür vurulmuştu. Hasar gören bina havadan görüntülendi Çöken binanın yan tarafta bulunan binaya verdiği hasar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde; binanın 4 katının da bazı bölümlerinde yıkılmalar olduğu ve oluşan hasar gözlemlenirken, geniş bir güvenlik önleminin alındığı görüldü.
Öte yandan, binadan kopan parçalar alanda çalışma yapan kepçenin üzerine düşmüş, kepçe molozlar altında kalırken, olayda operatörün yara almadığı öğrenilmişti. Ayrıca, gün içerisinde yetkililerce binada hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceği ve ardından çöken ağır hasarlı binanın enkazının kaldırılacağı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement