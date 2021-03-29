Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

( İZMİR ) - Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada - İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki bir başka binaya ağır hasar verirken, o esnada çalışma yapan bir kepçe ise molozların altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasar gören bina zabıta ekiplerince mühürlendi.
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