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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

binanın çökme anı

( İZMİR ) - Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada - İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki bir başka binaya ağır hasar verirken, o esnada çalışma yapan bir kepçe ise molozların altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasar gören bina zabıta ekiplerince mühürlendi.

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