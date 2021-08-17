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Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Tehdit fotoğrafları

Sosyal Medya Çerikli Suç Duyurusu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Sosyal medya paylaşımları

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek hakkında yapılan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. MİT tırlarının durdurulması, Hrant Dink cinayeti ve DHKP-C davalarının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, ‘Cayan_burasi’ isimli hesap tarafından dün yapılan paylaşımlarda tehdit içerikli mesajların yer aldığı ve bazı evlerin duvarlarında başkan Gürlek hakkında tehdit ifadelerinin yazılı olduğu fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Öte yandan paylaşımı yapan kişilerin silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılıları araştırılırken, başkan Gürlek’in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. (İD-ZA-
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