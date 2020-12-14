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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu

Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu

Koyunların bulunma görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Piyasa değeri 50 bin lira olan kayıp 65 küçükbaş hayvan ağıldan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi ESKİŞEHİR

Jandarma Bild Hayvan 


- Eskişehir’de ağıldan kaçan 65 koyun, jandarma ekiplerinin 3 saatlik araması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Kavacık mahallesinde M.Y., kendisine ait ağılın kapısını açık unutunca 65 küçükbaş hayvan kaçtı. Bir süre kendi imkanları ile hayvanlarını arayan M.Y., daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan kayıp hayvanlar, ağıldan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzören mahallesi Eryiğit dağı mevkiinde herhangi bir zarar görmeden tam olarak bulundu. Ardından küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. (AS-Y)
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