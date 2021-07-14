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Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi

Ağılda çıkan yangın büyümeden kontrol edildi

Yangın detayları

( SİVAS )-Ulaş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sahasındaki bir ağılda çıkan ot yangını yayılmadan kontrol altına alındı SİVAS

Yangın Altın Trol 


- Ulaş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sahasındaki bir ağılda çıkan ot yangını yayılmadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre Ulaş Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sahasında bulunan bir ağılda, bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Balyalarda başlayan yangın, Ulaş Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi ile yayılmadan kontrol altına alındı. Erken müdahale, yayıldığında kontrol edilmesi güçleşecek büyük bir yangını önlemiş oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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