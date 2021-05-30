Ağıla girince şoka uğradı... Borçla aldığı koyunları telef oldu

-Hayvanların telef olduğu ağıl

-Geri de kalan koçlar

-Koçları kurt saldırısında telef olan Şakir Kılıçarslan röportaj

-Büşürüm Köyü Muhtarı Kadir Polat röportaj



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde borçla aldığı koyunlardan 35’nin kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu gören besici büyük şok yaşadı. Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm Köyü'nde Şakir Kılıçarslan (52), borçla 63 adet küçükbaş hayvan satın aldı. Kurban Bayramı’nda satmak için beslediği koçlara gözü gibi bakan Kılıçarslan, hayvanlarını akşam saatlerinde ağıla aldı. Sabah kalktığında hayvanları otlatmak için ağıla giren Kılıçarslan, beklemediği manzara ile karşılaştı. Kurtların saldırısı sonucu hayvanlarının telef olduğunu gören besici şok yaşadı. Yaralı olan 17 küçükbaş kesildi. Telef olan 35 koç ise bir traktöre yüklenerek ormanlık alana bırakıldı. Bayramda hayvanlarını satarak borçlarını ödemeyi hayal eden Kılıçarsalan, yardım bekliyor. Yaşadığı olayı dile getiren Kılıçarslan, “Akşam hayvanlarımı ağılıma koydum. Köpeklerime güvenerek eve gittim. Sabah ağıla geldiğimde koçlardan iki tanesini ağılın dışında parçalanmış olarak gördüm. Ağıla girdiğimde hayvanlar telef olmuştu. Yaralı olanları kestik. Elimde 11 adet davarım kaldı. Bu hayvanları borçla almıştım. Adamların borçlarını nasıl ödeyeceğim, ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım bekliyorum” dedi.

Büşürüm Köyü Muhtarı Kadir Polat ise besicinin borçla aldığı koyunların telef olması nedeni ile mağdur olduğunu dile getirdi.

