Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AĞDAM - MSB: 'Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu'

AĞDAM - MSB: 'Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu'

AĞDAM - MSB: "Yıllar sonra Ağdam 'da ezan sesi duyuldu" - Ağdam 'daki camide ezan okunması - Askerlerin halı sermeleri - Cami içinde Kur'an - ı Kerim okunmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam 'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam 'da ezan sesi duyuldu." ifadeleri kullanıldı.Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından Azerbaycan ordusunun şehre girmesine ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.Paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam 'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam 'da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP'leri tespit ve imha çalışmalarına başladı.
Ağdam , her şeyiyle güvenli hale getirilecek." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan ordusunun Ağdam 'a girdiği anların bulunduğu videoda, askerlerin kentte arama tarama faaliyetleri yaptığı görülüyor.Ayrıca videoda, askerlerin, minaresine Azerbaycan bayrağı asılan kentteki bir caminin çevresini temizlediği ve camiden ezan okunulan anlar yer alıyor.

Ay Yıldız 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement