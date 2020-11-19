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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
AĞDAM - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

AĞDAM - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

- Ermenistan ordusunun ateşe verdiği yerlerden yükselen dumanlar - Azerbaycan askeri araçlarının geçişi sırasında sevgi gösterisi - Hasar görmüş camiden detaylarBAKÜ (AA) - Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycan lıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor.Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.Cephe hattının Azerbaycan 'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor.Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycan lı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı.İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

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