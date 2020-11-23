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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AĞDAM - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti (2)

AĞDAM - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti (2)

- Ziyaretten görüntüler - Azerbaycan bayrağının Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından göndere çekilmesiAĞDAM (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti.Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor. İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor. Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam 'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor. İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor. Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam 'dan çıkmıştı. Ağdam Azerbaycanİlham Aliyev

Kurtarma Operasyonu İlham Harabe Irak 

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