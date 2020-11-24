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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
AĞDAM - Aliyev'den Ağdam Camisi'ne ziyaret

AĞDAM - Aliyev'den Ağdam Camisi'ne ziyaret

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bayrağı göndere çekmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cami ziyareti - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kur'an - ı Kerim'i öperek dua etmesiAĞDAM (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu. Aliyev, incelemeler sırasında Mekke'den getirdiği Kur'an - ı Kerim'i Ağdam Camisi'ne bağışladı.

İlham 

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