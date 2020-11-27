Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu - Drone

- 1868 yılında inşa edilen kentin camisi Cuma Mescidi'nden drone görüntüleri - Harabeye dönen kentten drone görüntüleriAĞDAM (AA) - Ermenistan’ın Karabağ’da başlattığı işgal harekatı sırasında 1992 yılında yaptığı Hocalı katliamının ardından Hocalı’dan kaçanların sığındığı Ağdam , 1993’te işgal edildi. Kentte yaşayanlar başka yerlere göç ederken, Ermeni işgal güçleri tarafından kent, tampon bölge haline getirilerek tamamen insansızlaştırıldı. Bugün kent savaşın ve insansızlaşmanın etkisiyle bir hayalet şehir görünümüne sahip.
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