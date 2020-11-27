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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

- 1868 yılında inşa edilen kentin camisi Cuma Mescidi'nden görüntüler - Harabe olan cami içinden detaylar - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Mekke'den getirdiği Kur'an - ı Kerim - Çevredeki yıkık binalardan görüntülerAĞDAM - Ermenistan’ın Karabağ’da başlattığı işgal harekatı sırasında 1992 yılında yaptığı Hocalı katliamının ardından Hocalı’dan kaçanların sığındığı Ağdam , 1993’te işgal edildi. Kentte yaşayanlar başka yerlere göç ederken, Ermeni işgal güçleri tarafından kent, tampon bölge haline getirilerek tamamen insansızlaştırıldı. Bugün kent savaşın ve insansızlaşmanın etkisiyle bir hayalet şehir görünümüne sahip. 1868 yılında inşa edilen kentin camisi Cuma Mescidi'nin duvarlarında kurşun izleri görülüyor. Cuma Mescidi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Mekke'den getirdiği Kur'an - ı Kerim yer alıyor.

Tampon Bölge Hayalet Katliam 

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