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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçta saatlerce mahsur kalan kedi kurtarılınca mama kavanozuna saldırdı

Ağaçta saatlerce mahsur kalan kedi kurtarılınca mama kavanozuna saldırdı

İtfaiyeyi çağıran vatandaş kısa röportaj

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Çam Ağacı Harekete Geç İtfaiyeciler 

-Kedinin kurtarılmayı beklerken uzun uzun yalanması
-İtfaiyecinin kediyi kurtarması
-Rus turist kadın kediyi severken
-Kedinin mama kavanozuna saldırması

( ANTALYA ) -- Aç ve bitkin kedi, itfaiyenin kendisini kurtarmasını çaresiz şekilde bekledi ANTALYA

- Saatlerce ağaçta aç susuz mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarılmayı soğukkanlı biçimde yalanarak bekledi. Kedinin davranışları, kurtarma operasyonlarında kedilerin kaçması ve zor zapt edilmesine alışkın olan itfaiyeciyi bile şaşırttı.Kurtarılan kedi, kendisine yemek veren gazetecinin uzattığı mama kavanozuna adeta saldırdı. Yürüyüşe çıkan vatandaş gördü Edinilen bilgiye göre Antalya’nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıkan Mehmet Bülbül, adeta ağlayarak yardım isteyen bir kedi sesi duyunca etrafına bakındı ve villanın içinde bulunan büyük çam ağacının gövdesine tutunmuş kediyi gördü. Yaklaşık 6 saat kedinin inmesi için bekleyen ve kediyi çağıran vatandaş, kedinin inmediğini görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye için kolay operasyon oldu Vatandaşın ihbarı üzerine Kındıl Sokak’taki villanın önüne gelen Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekibi, 8 metre yükseklikteki kesilmiş bir dalın çıkıntısında mahsur kalmış kediyi kurtarmak için harekete geçti. Bir itfaiyeci, asansörlü merdivenle kedinin bulunduğu noktaya ulaşıp kediyi sağ salim yere indirdi. Kedinin soğukkanlılığı şaşırttı Benzer olaylarda kediler itfaiye aracının motor gürültüsünü duyduğunda bile paniğe kapılarak bulunduğu yerden aşağı atlama, daha yükseğe tırmanma, yakalandığında tırmalama gibi davranışlar sergilerken, bu olaydaki kedi, itfaiyecilerin çalışmasını soğukkanlı biçimde izledi, hatta uzun uzun yalanarak temizlendi. 6 saatten uzun süre aynı yerde mahsur kaldığı belirtilen kedinin davranışı, kurtarmada görev alan itfaiyeciyi de şaşırttı. İtfaiyeci, “Normalde aşağı yukarı kaçarlar ama bu kedi resmen beni bekledi” diye konuştu.
Mama kavanozuna adeta saldırdı Kurtarma operasyonunu izleyen Svetlana isimli bir rus kadın da kedinin sakinleşmesi için kucağına alıp severken, saatlerce ağaçta aç susuz mahsur kalan kediyi İHA muhabiri özel mama ile besledi. Kedi, mama kavanozunu görünce kendisine verilmesini beklemeden içine girip adeta saldırarak karnını doyurmaya çalıştı.
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