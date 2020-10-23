Ağaçta mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

- Van’ın merkez Tuşba ilçesinde yaramaz kedi, çıktığı ağaçta mahsur kalınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Kampüs TOKİ evlerinde meydana geldi. Çıktığı ağaçtan inemeyince miyavlayan kediyi kurtarmak isteyen çocuklar, başarılı olamayınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, kedinin mahsur kaldığı alana itfaiye aracı giremedi. İtfaiye eri, bölgede bulunan su hortumunu ağacın dallarına attı. Hortuma tutunarak ağaca çıkaran itfaiye eri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çevredeki çocuklar, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.
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