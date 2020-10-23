Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

itfaiye erinin hortumla ağaca tırmanması

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Bild İtfaiye Eri 

-kediyi kurtarması
-kedinin gözden kaybolması

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez Tuşba ilçesinde yaramaz kedi, çıktığı ağaçta mahsur kalınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Kampüs TOKİ evlerinde meydana geldi. Çıktığı ağaçtan inemeyince miyavlayan kediyi kurtarmak isteyen çocuklar, başarılı olamayınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, kedinin mahsur kaldığı alana itfaiye aracı giremedi. İtfaiye eri, bölgede bulunan su hortumunu ağacın dallarına attı. Hortuma tutunarak ağaca çıkaran itfaiye eri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çevredeki çocuklar, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı