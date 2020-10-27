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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi köprü yaptığı tahta ile kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi köprü yaptığı tahta ile kurtardı

Kedinin ağaçtan sahibi tarafından çağrılması

Mahsur Kaldı Çam Ağacı Irak 

-Kedinin tahta üzerinde ilerlemesi
-Kedinin ev içindeki genel görüntüsü
-Enver Özkan’ın konuşması
-Muhammed Özkan’ın konuşması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kedisi ağaçta mahsur kalan kişi, tahtadan köprü yaparak kediyi kurtardı. Olay, Kahta ilçesi Yenimahalle Celalettin Caddesi üzerinde ki Enver Özkan’a ait evin bahçesinde meydana geldi. Torunu Muhammed Özkan’ın ‘Lili’ isimli kedisi balkondan evin önündeki çam ağacına geçti. Tekrar ağaçtan inemeyen kediyi fark eden Enver Özkan ve aile fertleri kediyi indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Enver Özkan, mahalledeki bir inşaata giderek kalıp tahtasından aldı. Tahtayı balkon ile ağaç arasına köprü yapan Özkan, tahtanın üzerine de sucuk bıraktı. Kedi mahsur kaldığı ağaç dalından tahtaya tırmandı. Kedi daha sonra tahta üzerinden yürüyerek balkona geçmeyi başardı. Enver Özkan, yaşanan olayı anlatarak kediyi kurtardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Muhammed Özkan ise, Lili isimli kedisini çok sevdiğini ve onu kurtardıkları için çok sevinçli olduğunu dile getirdi. (HT-SD-Y)
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