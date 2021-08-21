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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

itfaiyeyi arayan güvenlik görevlisi

Mahsur Kaldı Güvenlik Görevlisi Yabancı Turist İtfaiye Eri İtfaiyeciler 

-kediden görüntüler
-olay yerine gelen itfaiye ekipleri
-kediye elleriyle su veren itfaiye eri
-kedinin bırakılması
-olay yerinden ayrılan ekipler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl’de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa’nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl’deki bir ağaçta mahsur kalan bir kedi gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi çıktığı yerden indirmek için çalışma başlattı. aracın merdiveniyle yukarı çıkarılan bir itfaiye eri, giydiği eldivenle yaklaşık 4 saattir ağaçta mahsur kaldığı belirlenen kediyi yakalamayı başardı. Aşağı indirilen kediye su içiren itfaiyeciler daha sonra serbest bıraktı. Kedi koşarak gözden kaybolurken çevredekiler ekipleri alkışlayarak kutladı.
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