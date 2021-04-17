Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erini görünce kaçtı

-Yangın merdivenine çıkan itfaiye erinin kediyi kurtarma çabaları

-İtfaiye erinden korkan kedinin ağaçtan inme çabası

-Kedinin ağacın dalından inerek gövdesine gelmesi

-İtfaiye erinin ikinci defa kurtarma denemesi

-Kedinin korkarak ağacın gövdesinden aşağı inerek uzaklaşması



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erinden korkarak kaçtı. Tokat Sanayi Sitesi keresteciler blokta tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için yangın merdiveni ile müdahalede bulundu. Bu esnada itfaiye erinden korkan kedi mahsur kaldığı ağaçtan inmeye başladı.

Ağacın dalından gövdesine doğru inen kedi, ikinci kez yapılan kurtarma çabasında da kaçmaya devam etti. Korku ile ağacın gövdesinden yere atlayan kedi hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (Nİ-GF-



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