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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi

- Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi

EKİPLERİN GELMESİ

Mahsur Kaldı Çam Ağacı Yavru Kedi Kışla Hayvan 

-MERDİVENLER AĞACA TIRMANILMASI
-AĞACTAN KEDİNİN İNDİRİLMESİ
-VATANDAŞLARIN ALKIŞLAMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, 22 saat sonra ağaca tırmanan ekibin sırtında aşağı indirildi. Teleferik Mahallesinde ağacı tırmanan yavru kedi, bir daha aşağı inemedi. Uzun çam ağacının üst dallarına doğru tırmanan kedi için Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kurulan büyük merdiven ile kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanan ekipler, merdivenin yetmediği yerde ağaca tırmanarak hayvanı kurtardı. Ağaca tırmanan itfaiyecinin sırtında şaşkın şaşkın etrafa bakınan kediyi gören vatandaşlar ekipleri alkışladı. (İA-AÇ-MŞ)
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