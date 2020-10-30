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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağaçta mahsur halan yavru kediyi polis kurtardı

Ağaçta mahsur halan yavru kediyi polis kurtardı

Palmiye ağacında mahsur kalan kedi

Polis Palmiye Ağacı Salmas Yavru Kedi 

-Kedinin miyavlaması
-Polisin tırmanarak kediyi alması
-Polis arakadışa vermesi
-Polisin kediye sokağa salması
-Vatandaşın kenidin karnını doyurması

( SAMSUN )- Palmiye ağacına tırmanan polis, mahsur kalan kediyi kurtardı SAMSUN

- Samsun'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi polis tarafından kurtarıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahalallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki palmiye ağacına çıkıp burada mahsur kalan kedinin sesini duyan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yavru kedinin yardımına koştu. Palmiye ağacına tırmanan polisler kediyi alıp yere indirdi. Vatandaşlar da acıkan yavru kediye yiyecek verip karnını doyurdu. (MAY-SLH-
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