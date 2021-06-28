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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçları kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti

Ağaçları kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti

Ağaçların kesilmesi

( VAN ) VAN

Para Cezası Ağaç Kesimi Büyükşehir Belediyesi Harekete Geç Cep Telefonu 


- Van’da bir otelin önünde yer alan ağaçları kesen otel görevlileri, büyükşehir belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi. Olay, önceki akşam Semaverli Kavşak’ta bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. Otel önünde yer alan ağaçların dallarına çıkarak kesen vatandaşlar, otel görevlileri olduklarını söylediler. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde otel görevlileri, ağaçları keserek oradan uzaklaştırıyor. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, ağaç kesen vatandaşların yanına giderek neden kesim yaptıklarını soruyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in adını kullanarak kesim yaptıklarını ifade eden otel yetkilileri, uyarılara rağmen ağaçları kesmekten vazgeçmedi. Duyarlı vatandaşın görüntüleri Van Büyükşehir Belediyesine ulaştırmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ağaçların kesildiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Tutanak işlem yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne gönderildi. Öte yandan, ağaç kesimin görüntülerini kaydederek belediye ekiplerine bildiren vatandaşın duyarlılığı da takdir topladı.
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