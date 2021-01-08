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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağaçlarda oluşan kırağılar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ağaçlarda oluşan kırağılar kartpostallık görüntüler oluşturdu

ağaçlardan görüntü

Gesi Yağan 

-kar yağan bölgelerden görüntü
-Detay görüntüler

( AĞRI )- Doğu Anadolu’nun en soğuk ili eksi 22 derece ile Ağrı oldu AĞRI

- Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 22 derece ile Ağrı’da ölçüldü. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da dondurucu soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin gece eksi 22’yi gösterdiği kentte, gündüz ölçülen sıcaklıklar eksi 17 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken, kent merkezinde bulunan Murat Nehri’nin yüzeyi buzla kaplandı. Parklar yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken, ağaçlarda oluşan kırağı ise güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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