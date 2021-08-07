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Ağaçlar devrildi, çadırlar uçtu denizde can pazarı yaşandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağaçlar devrildi, çadırlar uçtu denizde can pazarı yaşandı

Ağaçlar devrildi, çadırlar uçtu denizde can pazarı yaşandı

Yıkılan ağaç ve ağaç kesiminden görüntüler

Müzik Festivali Şiddetli Fırtına Deniz Polisi Ağaç Kesimi Sahil Güvenlik 

-Festival alanının görüntüleri detay
-Denizin durumu ve detaylar

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta havanın bir anda yön değiştirmesiyle oluşan şiddetli fırtına sonucu insanlar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde olanlar denizde kaldı. Karadakiler denize açılmadı. Rüzgar gezi teknelerini açığa sürükledi. Çadırlar uçtu. Ağaçlar araların üzerine devrildi. Trafik saatlerce aksayarak devam etti. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Aşırı dalgalardan dolayı, Karakum’da bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Güney sahillerinde 4 kişi botla açığa sürüklendi. Açığa sürüklenenleri sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri kurtardı. Kurtarılanlar hastaneye sevk edildi. Rüzgar şehirde devam eden 4 günlük müzik festivalini de etkiledi. Festival alanında çadırlarını kuranlar zor anlar yaşadı. Çadırların uçması, güvenlik bariyerlerinin devrilmesi korkulu anlar yaşattı. Rüzgarda festivalin sahnesi de zarar gördü. Giriş kapısının uçmaması içinse üzerindeki örtüler görevlilerce yırtıldı.
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