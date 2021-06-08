Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ağacın altında oturan şahsın üzerine yıldırım düştü

Ağacın altında oturan şahsın üzerine yıldırım düştü

Olay yeri.

Yağmurlu Yıldırım Düştü Bild 

-Görevlilerin incelemesi.
-Şahsın fotoğraf görüntüsü.
-Hastane Acil.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’da parkta bir ağacın altında otururken üzerine yıldırım düşen kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi’ndeki Yaşam Parkı’nda yağmurlu havada bir süre yürüyüş yapan 40 yaşındaki Osman Alper Çanak, yağmur şiddetini artırınca bir ağacın altına sığındı. Bu sırada, Çanak’ın üzerine yıldırım düştü. Devriye attıkları sırada olaya tanık olan çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek ambulans talebinde bulundu. Çanak, daha sonra ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (EFE-)
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement