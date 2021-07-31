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Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada

Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada

Güvenlik kamerası

( ZONGULDAK )- Zonguldak’ta olduğu iddia edilmişti, valilik açıklama yaptı- “Çaycuma’da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir” ZONGULDAK

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Kamera Yangın Ormanlı 


- Sosyal medyada olay olan o görüntünün Zonguldak’la alakası olmadığı ortaya çıktı. Zonguldak’ta olduğu iddia edilen bir şahsın ormanlık alanda ateş yakma görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Video sonrası çalışma yapan Zonguldak Valiliği video ile ilgili görüntülerin Zonguldak’a ait olmadığını açıkladı.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle “Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Çaycuma İlçemizde bir şahsın yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede, görüntülerin Çaycuma’da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir. Konu İle ilgili araştırma devam etmektedir.” (SÖ-
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