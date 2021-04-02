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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı

Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı

Güvercininin kurtarılmasından görüntü

( ANKARA ) ANKARA


- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ağaca asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Polatlı Caddesi üzerinde bulunan ağaca bir güvercin asılı kaldı. Güvercinin asılı olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvercin kurtarıldı. İtfaiye ekipleri güvercinin ayağındaki ipleri temizleyerek salıverdi.
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