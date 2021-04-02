Ağaca takılan güvercini itfaiye kurtardı

- Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ağaca asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Polatlı Caddesi üzerinde bulunan ağaca bir güvercin asılı kaldı. Güvercinin asılı olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvercin kurtarıldı. İtfaiye ekipleri güvercinin ayağındaki ipleri temizleyerek salıverdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım