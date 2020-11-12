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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden detay

Sağlık Ekipleri Trol 

-İkiye bölünen otomobil
-Polisin inceleme yapması
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada yola savrulan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.Kaza, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp ortadan ikiye bölündü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 kişiye müdahalede bulundu. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası ikiye bölünen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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