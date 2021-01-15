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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 4 yaralı

Ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 4 yaralı

Araçtan görüntü

Kırköy İlk Müdahale Sahil Yolu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Aracın ayrılan motoru
-Trafik polisi
-Yoldan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Bakırköy’de ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilde 4 kişi yaralandı İSTANBUL

- Bakırköy Menekşe sahil yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin motoru metrelerce uzağa savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Yolunda Bakırköy istikametine ilerleyen Mehmet T. yönetimindeki 34 DLY 283 plakalı Citroen C3 marka ve modelli otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünün otomobilin motor kısmı metrelerce ileriye savrulurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılara en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle sahil yolunda oluşan yoğunluk, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. (FT- MB-
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