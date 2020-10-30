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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağaca asılı kalan otomobil 3 saatin sonunda vinçle kurtarılabildi

Ağaca asılı kalan otomobil 3 saatin sonunda vinçle kurtarılabildi

Aracın çekici yardımıyla kurtarılması

Polis Fabrika Polis Ekipleri Yükselen Dere Yatağı 

-Kurtarılan araçtan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin diğer araçları araması
-Araç sahibi ile röportaj
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Ekipler kaybolan araçları bulabilmek için çalışma başlattı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taşan derenin sürüklediği otomobil derenin üzerinde asılı kaldığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılabildi. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrasında bir fabrikanın otoparkında bulunan 4 otomobil, yağış suları ile yükselen ve fabrika alanına taşan derede sürüklenmeye başladı.
Sele kapılan otomobillerden Ahmet Doğan’a ait 41 PJ 093 plakalı Opel marka otomobil, sürüklenerek dere yatağına düştü. Derenin yükselmesiyle birlikte sürüklenen otomobil, İstanbul Caddesi D-100 Yanyol’un yanında bir ağaç ve duvar arasında asılı kaldı. Aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber vererek hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asılı kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise tedbir amacıyla yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ağacın bir kısmını kestikten sonra bölgeye vinç çağırıldı. Vincin gelmesiyle birlikte derenin hemen üzerinde asılı kalan araca halat bağlandı. Araç, vinç yardımıyla yaklaşık 3 saat asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Araç kurtarılırken ise polis ekipleri vatandaşları aracın yanından uzaklaştırarak tedbir aldı. Kuratırılan araç daha sonra çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Araç kaldırıldıktan sonra ise cadde yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. İtfaiye ve polis ekipleri ise, derede ve derenin çevresinde kaybolan araçları bulabilmek için çalışma başlattı. Uzun süre havada asılı kalan aracında büyük bir hasar olduğunu dile getiren araç sahibi Ahmet Doğan, “Araç park halindeydi. Yağmurla birlikte bütün arabalar havalandı, aşağıya doğru akmaya başladı.
Benimki de kanala düştü. Kanalda, E-5 Yanyol’da asılı kaldı. 4-5 saat burada kaldık. Sağ olsun polisler ve itfaiye geldi. Ağaçları kestiler. Kaskolu olduğu için Kasko çekici gönderdi. Şuan da Araç servise gidecek. Araçta büyük bir hasar var. Ön tampon, arka tampon, aynalar, baya bir hasar olmuş yani” dedi.

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