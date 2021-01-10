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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağaç üzerine çizdiği 3 boyutlu resimler dikkat çekiyor

Ağaç üzerine çizdiği 3 boyutlu resimler dikkat çekiyor

Çizim aşaması

Kalaba Alabalık 

-Ahmet Sezer ile röp.
-Yapım aşamasından detaylar
-detay

( ORDU -ÖZEL)- Pandemi döneminde öğrendiği 3 boyutlu resim çizme tekniği ile ağaçların görünümüne güzellik katıyor ORDU

- Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan Ahmet Sezer, ormanda ağaçların üzerine çizdiği 3 boyutlu resim ile görenleri şaşırtıyor.Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi’nde yaşayan emekli Ahmet Sezer, pandemi döneminde 3 boyutlu resim çizme sanatını öğrenmek adına eğitici videolar izledi. Videolardan etkilenen Sezer, kendi arsasında bulunan ağaçların üzerine 3 boyutlu resimler çizdi. Ağaçlara zarar vermeden boyama yapılarak çizilen ve belirli bir açıdan bakıldığında 3 boyutlu görsel ortaya koyan resimler, görenlerin de ilgisini çekti.“Ağaçlara zarar vermiyor”Geçmişte bu yönde merakının olduğunu ancak izlediği video sonucunda merakının arttığını ve ağaçlara zarar gelmediğini ifade eden Ahmet Sezer, “O yüzden denemek istedim ve şu an oluyor gibi. İnsanların da ilgisini çekiyor ve merak edip buraya gelenler oldu. Biz de bunu yapmaya devam ediyoruz. Ağaçlara da zarar verilmeden yapılıyor. Bir süre sonra kendiliğinden kaybolan bir boya kullanıyoruz” dedi.
Sosyal medyada ağaçların fotoğraflarının paylaşılması üzerine kendisine iş teklifleri geldiğini de aktaran Sezer, “Bu 3 boyutlu resim ancak ben tabii profesyonel değilim, daha iyisini yapanlar vardır. Ancak güzel bir görünüm ortaya çıktı. Zaten virüs nedeniyle kalabalık ortama girmediğimiz için bahçelerde ve ortamlarda dolaşıyoruz, onun da bu resimleri yapmamda etkisi oldu. Bazı yerlerden bu yönde iş teklifi geldi ama yapmayı düşünmüyorum. Amatör olarak başladım, böyle bir görüntü ortaya çıktı, böyle de kalsın” şeklinde konuştu.

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