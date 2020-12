Ağaç kütüklerini sanat eserine çeviriyor

-Yapmış olduğu dekoratif eşyalar

-Murat Durak ile röp.



( ANTALYA -ÖZEL)- Babasının hobisini meslek haline getirdi siparişlere yetişemiyor ANTALYA



- Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan Murat Durak, babasından öğrendiği ahşaptan dekoratif eşya yapma işini mesleğe çevirdi. Durak, ağaç kütüklerden yaptığı dekoratif sehpa, oturak, masa gibi ev eşyalar büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin her yerinden verilen siparişleri ise adreslerine gönderiyor. Akseki’nin Yarpuz mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Murat Durak'ın ardıç, sedir ve çam ağaçlarından dekoratif sehpa, ayna, avize, çay tepsisi, oturak, masa gibi ev eşyaları yapıyor. Durak, yıllar önce babasının restoranda doğal ortama uyması için masa, sandalye ve sehpa yaptığını söyledi.



"Babamdan öğrendim" Babasının restoranın doğal ortamına uygun olarak yaptığı dekoratif ürünlerin gelen müşteriler tarafından beğeni topladığını dile getiren Durak, "Babam bunu kendine hobi edindi. Ben de babamdan bu mesleği öğrenerek, geliştirdim, ürün çeşidini artırdım. Başta İstanbul, Konya, İzmir, Ankara olmak üzere Türkiye’nin her yerinden birçok siparişler geliyor. Bunları adreslerine gönderiyorum " dedi.

"En güzel dekoratif eşya ardıç ağacından olur" Ardıç, sedir ve çam ağaçlarının kendilerine has doğal desenleri ve lifli yapısıyla mekanlarında doğallığı yaşamak isteyenler için güzel alternatifler sunduğunu , özellikle sehpalarda ardıç tercih ettiğini vurgulayan Durak, "Sehpaları sadece ardıç ağaçlarından yapıyorum. Ardıç ağacı değerli bir ağaç. Çatlamaya karşı dayanıklı. Ayrıca kokusu ve yüzeyinin dokusu da çok güzel. Bu da ağaca sağlamlığının yanı sıra çok daha fazla değer katıyor. Kuru ardıç ağaçlarını orman işletme müdürlüğü ve kereste ticareti yapanlardan satın alıyorum. Bu ürünleri yapmak için en değerli ağaçları kullanıyoruz. Özellikle kokusunu kaybetmeyen ağaçları kullanıyorum. Ardıç ağacı nadide bir ağaçtır. Çatlamaya karşı dayanıklıdır. Kokusu uzun yıllar üzerinden gitmez. Bu ağaçlardan masa sandalye, sehpa, harita gibi birçok ürün yapıyorum" ifadelerine yer verdi. "Ağaçların şekillerine göre dekorlarını kendim veriyorum" Ürünlerin çeşitlerini hiçbir yerden esinlenmeden kopya almadan yaptığını ve tamamının kendi tasarımı olduğunu belirten Duran, "Ağacın kendi şekline ve boyutlarına göre yapıyorum. Metal ayak kullanmıyorum. Ağaç köklerinden veya ağaç dallarından ayaklarını uydurmaya çalışıyorum. Özellikle sehpalarda ayakların işçiliği daha zor oluyor. Bazen 2-3 gün sürüyor. En zor yapımı olan ürün ise sandalyedir. İstanbul’da doğal ahşap ürünler yapan bir mağaza da benim yaptıklarıma benzer ürünlerin çok da ciddi rakamlara satıldığını görünce ben de hobimi üretime dönüştürdüm" diye konuştu.

"Yapım aşaması" Yaptığı boy boy sehpa, masa, sandalye, oturak, Türkiye haritası, ayna gibi dekoratif ev eşyalarını hem yol üstündeki atölyesinde hem de internet üzerinden satışa sunan Durak, ürünlerinde çoğunlukla ardıç ağacı kullandığını belirtti.

Satın aldığı kuru ardıç, sedir ve çam ağaçlarını itinayla dilim dilim doğrayan Durak, kütükten sehpa, masa, sandalye üretimini şöyle anlattı: "Kütükleri ağaç motoruyla dilimler halinde kesiyorum. Daha sonra planya ile düzeltme işlemi yapıyorum. 5 kat zımpara işlemi sonrasında gölgede iyice kurumasını bekliyorum. Daha sonra bunların üzerine ağacın kendi doğal özlerinden yapılmış 4 kat yağ sürüyorum. Bu şekilde de 10 gün kadar bekliyor. Daha sonra yapacağım eşyaya göre işliyorum. Sehpaya bu ağaç köklerinden ayak yapıyorum. Demir kullanmıyorum. Sehpaların altını ağaç köklerinden özenle seçiyorum. Çeşitli şekillerdeki ağaçların köklerinden dekorlu ayaklar çıkıyor. Bu iş iki günümü alıyor. Neticede zor ama çok keyifli bir iş, severek yapıyorum. Bu da ticaretin yanı sıra bir çeşit hobi de aynı zamanda. Ne zaman akşam oluyor onu bile bilemiyorum" dedi.

Pazarlama problemi yok Yaptığı ahşap ürünlerin pazarlama sorunu olmadığını belirten Durak, "Bu ürünlerin satışı için bizim bir mağazamız yok. Atölyemizden satış yapıyorum. Atölyemiz Antalya Konya karayolu üzerinde olduğu için uğrayan çok oluyor. Özellikle onlara satış yapıyoruz. Herkes eşine dostuna tavsiye ediyor. Ayrıca atölyemizin ana yol üzerinde bulunduğundan her yöreden insanlar geçerken uğrayıp beğendikleri ürünleri alıyorlar. Ürünlerim farklı farklı fiyatlara alıcı buluyor ayrıca internet üzerinden de satışım oluyor. Bunları bilen alıyor. Bazen nakliye yapıp kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.





loading...