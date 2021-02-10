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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaç Koruma Derneği'ne kumar operasyonu

Ağaç Koruma Derneği'ne kumar operasyonu

Kumarhane operasyonundan görüntü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Para Cezası Alkollü İçecek Sigara Kumarhane 


- Eskişehir’de dernek görünümlü kumarhaneye düzenlenen operasyonda 34 kişiye 14 bin TL ceza yazıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Erenköy mahallesindeki bir adreste faaliyet gösteren Çam Ağaçları Koruma Derneğine operasyon düzenledi.
Kumarhanede yapılan incelemelerde alkollü içecek, çay ve meşrubat servisi yapıldığı, sigara içildiği tespit edilerek işlem yapıldı. Kumar oynandığı tespit edilen 34 şahsa gbt sorgulaması sonrasında ayrı ayrı idari para cezası uygulandı. Kişi başı 427 TL olmak üzere toplam 14 bin 518 TL idari para cezası uygulandı. (AFÇ-
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