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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağaç kesen şüphelilere mahkemeden ders gibi karar: 200 adet fidan dikecekler

Ağaç kesen şüphelilere mahkemeden ders gibi karar: 200 adet fidan dikecekler

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Ev Hapsi Yurt Dışı Irak Trol 


- Üsküdar Salacak Sahilde bulunan bir parktaki ağaçları izinsiz kestikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında mahkemeden örnek bir karar çıktı. Kamunun faydasına olacağı kanaatiyle şüphelilerin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu arazilere ayrı ayrı 100 adet fidan dikmeleri şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı. Üsküdar Salacak Sahilde bulunan parka 17 Mart’ta gelen 6 kişi, 2 ağacı izinsiz motorlu testerelerle kesmişlerdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyedeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, “dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme” suçundan konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Mahkemenin kararına şüphelilerden Ş.C. ve Ö.Ö.’nün avukatları itiraz etti. Ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağı gerekçe gösterdi. Şüpheliler Ş.C. ve Ö.Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar verildi.
200 adet fidan dikecekler Mahkeme, ayrıca ders niteliğinde bir karara imza attı. Ş.C. ve Ö.Ö. hakkında kamunun faydasına olacağı gerekçesiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu arazilerde ve belirlemiş olduğu günlerde ayrı ayrı 100 adet fidan dikmeleri şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.
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