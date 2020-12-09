Ağaç dalında ölü vaşak bulundu



- Sivas’ın merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde vatandaşlar, ağaç dalında asılı durumda ölmüş vaşak buldu Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan Ramazan İmece, bir ağacın dalında asılı vaziyette nesli tükenme tehlikesi altında olduğu düşünülen vaşak ölüsüyle karşılaştı. Üzerinde yaralar bulunan vaşağın, bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğu veya bir şekilde dallara takılarak öldüğü düşünülüyor. (VK-GF-



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