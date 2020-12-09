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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaç dalında ölü vaşak bulundu

Ağaç dalında ölü vaşak bulundu

-ağaç üzerinde bulunan vaşaktan detay

( SİVAS )- Sivas’ın merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde vatandaşlar, ağaç dalına asılı ölmüş vaşak buldu. SİVAS

Vaşak 


- Sivas’ın merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde vatandaşlar, ağaç dalında asılı durumda ölmüş vaşak buldu Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde yaşayan Ramazan İmece, bir ağacın dalında asılı vaziyette nesli tükenme tehlikesi altında olduğu düşünülen vaşak ölüsüyle karşılaştı. Üzerinde yaralar bulunan vaşağın, bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğu veya bir şekilde dallara takılarak öldüğü düşünülüyor. (VK-GF-
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