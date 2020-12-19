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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ağabeyleri ile tartıştı binanın dışından geçerek yan daireye sığındı

Ağabeyleri ile tartıştı binanın dışından geçerek yan daireye sığındı

Kadının balkondan bağırması

Mahsur Kaldı Kadın Polis Harekete Geç Polis Ekipleri Çelik Yelek 

-Kadından genel ve yakın planlar polis ekipleri
-Çelik yelekli polislerin binaya girişi
-Abilerinin gözaltına alınması
-Çilingir detayı ve kapının açılması
-Kadının binadan çıkarılması ve ekip otosu detayı

( KAHRAMANMARAŞ )- Iraklı kadın ağabeylerinden kurtulmak için yan daireye bina dışından girdi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta iki ağabeyi ile tartışan kadın, kurtulmak için yan daireye pencere vasıtasıyla bina dışından geçerek sığındı. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Hükümet Bulvarı üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6’ıncı katında ikamet eden S.F.H. abileriyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası iki abisinden kurtulmak isteyen kadın, yine aynı kattaki yan daireye bina dışından pencereden pencereye geçerek sığındı. Boş olduğu öğrenilen dairenin balkonundan yardım çığlıkları atan kadını imdadına polis yetişti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri her ihtimale karşı çelik yelekler ile ikamete operasyon düzenledi.
Olay yerine Psikolog ve tercüman çağrıldı. Irak uyruklu S. F. H. (30) isimli kadının 6. katta bulunan dairede kardeşi ve abisi ile tartıştığı, bu sebeple evin penceresinden yan evin penceresine geçtiği, girdiği dairede mahsur kaldığı anlaşıldı. Mahsur kalınan boş dairenin kapısı çilingir ile açılarak Bayan polis tarafından muhafaza altına alındı. Kadının abisi ve kardeşi gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Ailenin ülkemize pasaport ile geldikleri, bir işyerinde çalıştıkları öğrenildi. Olay sonrası kadın polis ekipleri kontrolünde emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HLL-
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