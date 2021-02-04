Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ağabeyinin şehit haberi sonrası ilk sözleri ‘vatan sağolsun’ oldu

Ağabeyinin şehit haberi sonrası ilk sözleri ‘vatan sağolsun’ oldu

Şehit evinden görüntü

Sosyal Medya Şehit Başsağlığı Cennet Karahisar 

-Şehit ailesi ve kaymakamdan görüntü
-Türk bayraklarından görüntü
-Ağabeyi Osman Can Demirel röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da şehit haberi baba evine tez ulaştı AFYON KARAHİSAR

- Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, şehit olan Afyonkarahisar’ın Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in ağabeyi Osman Can Demirel şehit haberinin ardından “Vatan sağolsun” dedi.
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehit olduğu haberini Afyonkahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit haberinin ardından Demirel’in Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyündeki baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Aileye şehit haberini ise aralarında askerlerinde bulunduğu bir heyet verdi. Şehit haberi sonrası Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya’da köye gelerek baba Mehmet Demirel ve aileye başsağlığı dileklerini ileterek aile birlikte taziyeleri kabul etti. Şehit Demirel’in ağabeyi Osman Can Demirel ise “Vatanda sağolsun, acımız büyük. Şehit oldu kardeşim Allah mekanını cennet etsin” dedi.
(GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı