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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı

Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı

Yaralının hastanede sedye ile taşınması

Polis Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-Yakınlarına olayla ilgili kimseye bilgi vermeyin demesi
-Yakının polise olayı anlatması
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) -- Kardeşinin silahlı saldırısında hastanelik oldu SAMSUN

- Samsun'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma bulunduğu öğrenilen S.Y.(28), iş yerine gittiği ağabeyi A.Y.'ye (33) tabancayla ateş açtı. Sağ baldır ve sağ diz altı ile sol baldırından olmak üzere 3 yerinden yaralanan A.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olandan sonra kaçan S.Y.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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