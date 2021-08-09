Ağabey kardeşin miras kavgası cinayetle bitti

-Olay yerinde inceleme yapan ekipler



( KONYA ) - Abi kardeşin miras kavgası cinayetle bitti KONYA



- Konya’da iddiaya göre miras kalan hissesi olan ağabeyinden aldığı evi boş gören kardeş, çıkan tartışmada ağabeyi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor. Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hacı G. kendisine miras kalan evi kardeşi 48 yaşındaki Uğur Gürcan’a sattı. Uğur Gürcan, satın aldığı evi kontrol ettiği sırada aile büyüklerinden kalan eşyaların ağabeyi Hacı G. tarafından satıldığı iddiası üzerine ağabeyini evinin önünde buluşmaya çağırdı. Burada buluşan iki kardeş konuşmaya başladı.

Konuşmanın kısa süre sonra tartışmaya dönüşmesiyle Hacı G. yanında bulunan tabancayla kardeşi Uğur Gürcan’a ateş etti. Daha sonra zanlı yere yığılan kardeşi Uğur Gürcan’ı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Uğur Gürcan olay yerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polislerinin incelemesinin ardından Uğur Gürcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaçan katil zanlısı Hacı G’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

