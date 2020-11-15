Ağa takılan martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı - ORDU
- Martının kurtarılması - Martının salınmasıORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde balık ağına takılan martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.Fatsa ilçe açıklarında devriye atan sahil güvenlik ekipleri, denizde ağa dolanmış durumda martı fark etti.Kendi imkanlarıyla martıyı bota alan ekipler, kısa sürede martıyı ağlardan kurtarmayı başardı.Ekipler, martının yaralı olmadığını ve sağlıklı olduğunu belirledikten sonra tekrar doğal yaşamına saldı.
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