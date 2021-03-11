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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı

Afyonlular baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştı

Kar yağışından detay görüntüler

Hava Sıcaklıkları Baharı Beklerken Karahisar Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-Caddede şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlardan detay
-Vatandaşlar ile röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da kar yağışı kısa süreliğine de olsa etkili oldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, vatandaşlar Mart ayının ortalarında yağan kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Afyonkarahisar’da Mart ayının ortalarına gelinen şu günlerde kentte vatandaşlar ilkbaharı beklerken yoğun bir kar yağışıyla karşılaştı. Kentte hava sıcaklıkları son 2 gündür düşerken bugün öğle saatlerinde yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı etkili oldu. Caddede bulunan vatandaşlar şemsiyelerini açarak evlerinin ve iş yerlerinin yolunu tuttu. Afyonkarahisar’da iklim itibariyle kar yağışına ve soğuk havaya alışık olduğunu belirten vatandaşlar, kurak geçen bir kış mevsiminin ardından bu mevsimde yağışların sevindirici olduğunu kaydettiler.
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