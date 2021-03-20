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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Zincirleme trafik kazası

AFYONKARAHİSAR - Zincirleme trafik kazası

- Kazaya karışan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasarlar - Yolda alınan güvenlik önlemleri - Polis ekiplerinin çalışması - Araçların çekilmesiAFYONKARAHİSAR - Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları kavşağında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları kavşağında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.Alınan bilgilere göre, Hasan Ç. idaresindeki 06 CBF 401 otomobil, İbrahim T. idaresindeki H 2699 KA yabancı plakalı otomobil ve Efkan A. idaresindeki 32 GF 997 plakalı minibüs Afyonkarahisar - Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları kavşağında çarpıştı.Kazada yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle araçlar yolu kapattı. Kazada Afyonkarahisar - Antalya karayolunu kullanan araçlar, başka güzergaha yönlendirildi.Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Güzergah Karahisar 

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