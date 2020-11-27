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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

- Kaza yapan otobüsten görüntüler - Kaza yapan kamyonetten görüntüler - Jandarma ve AFAD'tan görüntülerYolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Malatya Beydağı firmasına ait 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile 20 H 8645 plakalı kamyonet, Çay - Dinar kara yolunun Bulanık mevkisinde çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu otobüsündeki 5 kişi ise yaralandı.İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, Afyonkarahisar 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Jandarma Karahisar Yolcu Otobüsü 

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