AFYONKARAHİSAR - YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
- Adayların okula girmesi - Adayların kontrolü - Ailelerin beklemesi - Polis aracıyla bir adayın okula getirilmesi - Görevlinin zaman anonsuAFYONKARAHİSAR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
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