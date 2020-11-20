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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

AFYONKARAHİSAR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Uzunçarşı sokağından görüntü - Esnafların dükkanları kapatması - Esnafların eşyalarını toplaması - Esnaf Enver Öney ile röportaj - Esnaf Tolga Özsoy ile röportaj - Esnaf Şükrü Pancar ile röportajAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara esnafın uyduğu gözlendi. Afyonkarahisar 'da bugün saat 20.00'de alışveriş merkezi, market, restoran, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

Koronavirüs Alışveriş Market Karahisar Alışveriş Merkezi 

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