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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

- 112 acil sağlık aracının gelişi - Uçuruma yuvarlanan otomobil - Uçuruma düşen otomobilin çekici yardımı ile kurtarılması Afyonkarahisar 'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.Hüseyin A. idaresindeki 06 BKZ 113 plakalı otomobil, Sandıklı - Şuhut kara yolu Başören köyü yakınlarında, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Hastane Jandarma Karahisar Trol 

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