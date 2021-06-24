AFYONKARAHİSAR - Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

- 112 acil sağlık aracının gelişi - Uçuruma yuvarlanan otomobil - Uçuruma düşen otomobilin çekici yardımı ile kurtarılması Afyonkarahisar 'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.Hüseyin A. idaresindeki 06 BKZ 113 plakalı otomobil, Sandıklı - Şuhut kara yolu Başören köyü yakınlarında, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, ambulansta tedavi edildi.
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